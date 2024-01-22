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اقتصاد

هكذا علّقت مصادر مصرفية على ما يتردد لجهة دفع ١٥٠ دولارا للمستفيدين من التعميم ١٥١

2024-01-22 | 12:04
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هكذا علّقت مصادر مصرفية على ما يتردد لجهة دفع ١٥٠ دولارا للمستفيدين من التعميم ١٥١
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هكذا علّقت مصادر مصرفية على ما يتردد لجهة دفع ١٥٠ دولارا للمستفيدين من التعميم ١٥١

علّقت مصادر مصرفية على ما يتردد لجهة دفع ١٥٠ دولارا للمستفيدين من التعميم ١٥١، معتبرة أن دفع الدولار النقدي للحسابات غير المؤهلة يخل بمبدأ التفريق بين الحسابات المؤهلة وتلك غير المؤهلة.

وتخشى المصارف في حال دفع الدولار النقدي للذين اشتروا الدولار بعد الأزمة بسعر 1500 ليرة، وللذين اشتروا الشيكات وأودعوها في حساباتهم، أن يكون المصرف المركزي قد أرسل إشارة خاطئة لهم ستؤثر سلباً على الخطط المقترحة حالياً لمعالجة الأزمة، بحسب المصادر.

واشارت المصادر المصرفية إلى أن المصارف، تحاول جاهدة في الوقت الحاضر تأمين السيولة اللازمة لتسديد المبالغ النقدية التي يفرضها التعميم 158، وبالتالي فإن صدور أي تعميم آخر يلزمها بدفع مبالغ إضافية بالدولار سيؤثر حتماً على استمرارية القطاع المصرفي بأكمله.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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