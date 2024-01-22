اجتماع طارئ بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان غدا

علمت الـLBCI أن اجتماعاً طارئاً سيعقد غدا بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان حيث تبين لدى بعض المصارف ان تطبيق دفع ١٥٠ دولاراً لكل مودع قد يؤدي الى إفلاس العدد الأكبر من المصارف ويؤثر سلباً على القطاع بكامله.