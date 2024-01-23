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اقتصاد
حلول مصرفية إلكترونية لصالح الشركات من بنك بيروت
2024-01-23 | 02:07
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حلول مصرفية إلكترونية لصالح الشركات من بنك بيروت
وضع بنك بيروت حلولًا مصرفية إلكترونية متنوعة، في تصرّف التجار والمؤسسات، لضمان إستمراريّة أعمالهم في الأوقات كلها ومن دون الحاجة إلى زيارة فروع المصرف.
ووضعت من بين الحلول الرائجة لدى الشركات بطاقات دفع الأجور Pay Cards ، التي تتيح لأرباب العمل والجمعيات تغذية البطاقات بالمال لدفع أجور العمّال والمستخدمين الموسميين ورواتب الموظفين ومستحقات الموردين بطريقة آمنة وسريعة، عبر شبكة الإنترنت مع إمكان سحب الاجور عبر خدمة الصرّاف الآليّ المتوفّرة على مدار الساعة وعبر شبكة واسعة تضم أكثر من 850 مركزًا لشركة بوب فينانس على مختلف الأراضي اللبنانية.
كما تتيح هذه الخدمة ايضًا إمكان دفع المساعدات الممنوحة من المنظمات غير الحكومية المحليّة والدوليّة مع إمكان تتبّع آنيّ لعمليّات سحب هذه المساعدات، التي قد تدفع بالليرة اللبنانية أو بالدولار الاميركيّ وخاصية ابقاء اسم المستفيد مجهولًا على بطاقة الدفع حفاظًا على خصوصية متلقي المساعدة.
وبحسب دائرة الحلول المصرفية الالكترونية للشركات في بنك بيروت، فإن بطاقات دفع الأجور والمساعدات PayCards تشهد إقبالًا متزايدًا من الشركات والجمعيات والمؤسسات التي وجدت فيها حلًا عمليًا لها ولموظفيها لا سيما لمن لا يملكون منهم حسابات مصرفية.
إلى جانب البطاقات، يقدم بنك بيروت للتجار والمؤسسسات مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الالكترونية بما في ذلك منصة الكترونية يمكن للشركات من خلالها اجراء معاملاتهم وتفويض الصلاحيات للموظفين لديهم مع الحفاظ على تحكم كامل بمالية الشركة هذا فضلاً عن بوابة دفع الكترونيّ وأنظمة تحصيل مستحقات الشركات والمؤسسات العامة.
يمكنكم الاطلاع على التفاصيل عبر
الرابط
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