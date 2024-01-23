وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بسبعة ملايين ليرة لبنانية

حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٢٣/١/٢٠٢٤ ولغاية الثلاثاء ٣٠/١/٢٠٢٤ ضمناً.



وأوضحت الوزارة أن السعر المذكور أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.