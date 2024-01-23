حبيب يعرض لوزير الدفاع شؤون مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، وتم خلال اللقاء البحث في وضع المصرف ونشاطاته.



وعرض حبيب للوزير سليم شؤون مصرف الإسكان، ومدى التعويل على فتح الدوائر العقارية لانتظام العمل العقاري في البلاد عموماً، وتسهيل معاملات المصرف خصوصاً.