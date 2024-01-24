الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
سلسلة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل
2024-01-24 | 05:25
مشاهدات عالية
شارك
2
min
سلسلة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل.
وجاء في القرار الأول:
تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2024.
وجاء في القرار الثاني:
تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024.
وجاء في القرار الثالث:
تمدد لغاية 29/02/2024 ضمناً، تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024.
وتأتي هذه القرارات بناء على ضرورة افساح المجال أمام المكلّفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد.
وجاء في القرار الرابع:
تمدد لغاية 31/01/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2023.
وجاء هذا القرار من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
يوسف الخليل
قرارات
تمديد مهل
التالي
تجمع "موظفي الإدارة العامة" يدعو جميع الموظفين الى الإقفال التام الأسبوع المقبل
منصوري سيُصدر التعميم 151 بعد اقرار المجلس النيابي الموازنة العامة (الجمهورية)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:12
جميل السيد: الحكومة لا تتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس وهي مسؤولة عن البلد والناس وعن كل القرارات التي تخفف وتحفظ البلد
آخر الأخبار
06:12
جميل السيد: الحكومة لا تتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس وهي مسؤولة عن البلد والناس وعن كل القرارات التي تخفف وتحفظ البلد
0
اقتصاد
2024-01-19
قرار للمالية بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة
اقتصاد
2024-01-19
قرار للمالية بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة
0
أخبار لبنان
2024-01-18
تجدد: مواقف ميقاتي تعرض لبنان لخطر الحرب وتخرق الدستور والقرارات الدولية
أخبار لبنان
2024-01-18
تجدد: مواقف ميقاتي تعرض لبنان لخطر الحرب وتخرق الدستور والقرارات الدولية
0
آخر الأخبار
2024-01-17
بلينكن: إيران معزولة مع شركائها في المنطقة وهناك قرارات مهمة وعقلية قادرة على تحقيق رؤية جديدة
آخر الأخبار
2024-01-17
بلينكن: إيران معزولة مع شركائها في المنطقة وهناك قرارات مهمة وعقلية قادرة على تحقيق رؤية جديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:52
كركي: تعديل الإشتراكات المتوجبة على الأطباء والمضمونين الإختياريين
اقتصاد
06:52
كركي: تعديل الإشتراكات المتوجبة على الأطباء والمضمونين الإختياريين
0
اقتصاد
06:46
تجمع "موظفي الإدارة العامة" يدعو جميع الموظفين الى الإقفال التام الأسبوع المقبل
اقتصاد
06:46
تجمع "موظفي الإدارة العامة" يدعو جميع الموظفين الى الإقفال التام الأسبوع المقبل
0
صحف اليوم
23:54
منصوري سيُصدر التعميم 151 بعد اقرار المجلس النيابي الموازنة العامة (الجمهورية)
صحف اليوم
23:54
منصوري سيُصدر التعميم 151 بعد اقرار المجلس النيابي الموازنة العامة (الجمهورية)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
07:56
السعد: هدف الموازنة تسديد نفاقات القطاع العام ولم تأخذ تداعيات الانهيار الماليّ وانعكاسه على مختلف طبقات المجتمع
آخر الأخبار
07:53
النائب راجي السعد: المطلوب التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤمن مصلحة اللبنانيين والموازنة الحالية ليست موزانة "حرب"
أخبار لبنان
07:43
خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور
خبر عاجل
07:34
ترقبوا نشرة الظهيرة فور انتهاء جلسة مجلس النواب
أخبار دولية
07:31
اندلاع حريق في متجر بوسط الصين... وسقوط 25 قتيلا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:53
واشنطن ترحب بمصادقة تركيا على إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
17:53
واشنطن ترحب بمصادقة تركيا على إنضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي
0
صحف اليوم
00:16
"الخُماسية" متفائلة رئاسيّاً ومتفاهمة "على قلب واحد"
صحف اليوم
00:16
"الخُماسية" متفائلة رئاسيّاً ومتفاهمة "على قلب واحد"
0
منوعات
2024-01-16
"حافية القدمين ومن دون ملابس"... في عيد ميلادها: زوجة كاني ويست تصدم الجمهور باطلالتها الفاضحة! (فيديو)
منوعات
2024-01-16
"حافية القدمين ومن دون ملابس"... في عيد ميلادها: زوجة كاني ويست تصدم الجمهور باطلالتها الفاضحة! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-01-13
كتلة تحالف التغيير: ردّ الحكومة للقوانين التي كانت قد أصدرتها في جلستها ما قبل الأخيرة إلى مجلس النواب مخالف للدستور
أخبار لبنان
2024-01-13
كتلة تحالف التغيير: ردّ الحكومة للقوانين التي كانت قد أصدرتها في جلستها ما قبل الأخيرة إلى مجلس النواب مخالف للدستور
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:07
نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
04:07
نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
2
حال الطقس
00:46
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
00:46
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
3
منوعات
10:52
اعتراف خطير من رجل محطّم: وقعت في حب شقيقة زوجتي المتزوجة وهذه قصتي المؤلمة!
منوعات
10:52
اعتراف خطير من رجل محطّم: وقعت في حب شقيقة زوجتي المتزوجة وهذه قصتي المؤلمة!
4
منوعات
11:33
اعتقد أن حجرا سقط على رأسه... وبعد 4 أيام اكتشف الحقيقة الصادمة: نجا من الموت بأعجوبة! (صورة)
منوعات
11:33
اعتقد أن حجرا سقط على رأسه... وبعد 4 أيام اكتشف الحقيقة الصادمة: نجا من الموت بأعجوبة! (صورة)
5
فنّ
11:59
بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
فنّ
11:59
بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
6
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
8
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More