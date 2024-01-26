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ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار بسعر الغاز...

2024-01-26 | 02:06
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ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار بسعر الغاز...
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ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار بسعر الغاز...

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 14000 ليرة لبنانية فيما استقرّ سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

- بنزين 95 اوكتان: 1514.000  ليرة لبنانية.
- بنزين 98 اوكتان: 1554.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1500.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 930.000 ليرة لبنانية. 
 
 
 
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