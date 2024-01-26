رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان وغرامات متعلقة بالاملاك البحرية... هذا ما تم اقراره في جلسة الموازنة

اقر مجلس النواب فرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان، العادية والمبردة والمخصصة لنقل البضائع بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة، على ان تحدد الرسوم وآلية استيفاؤها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.



كما تم فرض غرامات على مخالفة مبدأ الولوج إلى الشواطىء ومخالفة المراسيم التنظيمية لهذا المبدأ، من ١٠.٠٠٠ إلى ٣٥.٠٠٠ دولار كل مرخص له بإشغال أملاك عمومية بحرية، والمعاقبة بضعفي الغرامة في حال تكرار المخالفة.