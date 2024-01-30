وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ ٧.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل

أصدرت وزارة الصناعة بيانًا حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يُعمل بهذا السعر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء ٣٠/١/٢٠٢٤ ولغاية الثلاثاء ٥/٢/٢٠٢٤ ضمنًا.



وأكّدت أنّه لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيًا.