الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2023.. إليكم تصنيف لبنان
2024-01-30 | 05:38
مشاهدات عالية
شارك
3
min
تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2023.. إليكم تصنيف لبنان
أعلنت منظّمة الشفافيّة الدوليّة، الرائدة في مجال مكافحة الفساد، عن نتائج مؤشّر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023 في جميع البلدان، صباح اليوم عند الساعة 7:01 صباحًا بالتوقيت المحلّي. وكشفت عن أداء لبنان الذي حصل على نتيجة 24/100 واحتلّ المركز 149 من أصل 180 دولة خضعت للتقييم، مسجّلاً بذلك النتيجة الأدنى له لثلاثة أعوامٍ متتالية، ما يؤكّد الحاجة إلى معالجة الوضع بشكلٍ عاجلٍ واتّخاذ إجراءاتٍ تصحيحيّة.
طوال العام 2024، ستقوم المنظّمة بإجراء دراسةٍ شاملةٍ حول الترابط الحاسم بين الفساد والظلم، والدعوة الحثيثة إلى إصلاحاتٍ جوهريّة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الآفة المتفشّية.
ولفتت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة – لبنان الانتباه إلى الجوانب المهّمة التي يجب التطرّق إليها هذا العام بهدف معالجة الأسباب الجذريّة للفساد والظلم ومعالجة المشاكل الكبيرة، بما في ذلك ما يلي:
التطبيق العاجل لقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات: نحثّ الحكومة اللبنانيّة على التطبيق الفوريّ لقانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017. وينبغي إيلاء اهتمامٍ خاصّ للكشف عن العقود المهمّة التي وقّعتها الإدارات العامّة، وهي خطوة حاسمة نحو الإصلاحات التي طال انتظارها.
الشفافيّة في الإفصاح عن أصول الموظّفين العموميّين: يجب على الحكومة الكشف عن عدد الموظّفين العموميّين الذين لم يفصحوا عن أصولهم في العام 2021، واتّخاذ تدابير قانونية ضدّ المخالفين، وتعزيز المساءلة والشفافيّة.
تسريع تنفيذ استراتيجيّة الشراء العام: تمسّ الحاجة إلى اتّخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ في تنفيذ استراتيجيّة الشراء العام، مع التركيز على إنشاء نظام شراء إلكتروني، وتعيين هيئة الشراء العام، وتشكيل لجنة للشكاوى. يُعدّ التنفيذ الفوري للإفصاح عن الملكيّة النفعيّة لمقدّمي العطاءات كافّةً أمرًا بالغ الأهميّة.
معالجة الممارسات الغامضة في الإدارة الماليّة العامّة: يجب معالجة الممارسات الغامضة النظاميّة في الإدارة الماليّة العامّة بشكلٍ عاجل. فقد أصبحت الشفافيّة الماليّة الآن أكثر من أي وقت مضى شرطًا أساسيًّا للإصلاحات السليمة.
تدابير حماية المبلّغين عن المخالفات: ينبغي وضع إطارٍ مؤسّسي وتشغيلي شاملٍ لحماية المبلّغين عن المخالفات. ومن شأن هذا الإطار أن يوفّر للمواطنين آلياتٍ قويّة للإبلاغ عن الفساد من دون خوفٍ من الانتقام.
تمكين الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد (NACC): بعد تأخيرٍ دام عامَيْن، تمّت الموافقة على اللائحة الداخليّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد. ومن الضروري تزويد هذه اللجنة بالموارد اللازمة لمكافحة الفساد بشكلٍ فعّال، وإنهاء الإفلات من العقاب.
استقلال النظام القضائي: ينبغي للبرلمان اللبناني أن يمنح النظام القضائي على الفور الاستقلال والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة كافّة جرائم الفساد واستعادة الضوابط والتوازنات في السلطة.
تواصل جمعيّة الشفافيّة الدوليّة - لبنان مطالبتها الدولة اللبنانيّة بالاستجابة لهذه التوصيات على وجه السرعة، مشدّدةً على ضرورة اتّخاذ إجراءاتٍ فوريّةٍ وحاسمةٍ لمكافحة الفساد وتعزيز مجتمعٍ أكثر عدلاً وشفافيّة. ولا تزال الجمعيّة ملتزمة بالمناصرة النشطة للإصلاحات الجارية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
مدركات
الفساد
للعام
2023..
إليكم
تصنيف
لبنان
التالي
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
إرتفاع في أسعار المحروقات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-01-24
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2024-01-24
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
آخر الأخبار
2024-01-16
الجزيرة نقلا عن مصدر في قوات اليونيفيل: لم نتلق أي تقرير عن تسلل إسرائيلي عبر الحدود مع لبنان ونفحص الأمر حاليا
آخر الأخبار
2024-01-16
الجزيرة نقلا عن مصدر في قوات اليونيفيل: لم نتلق أي تقرير عن تسلل إسرائيلي عبر الحدود مع لبنان ونفحص الأمر حاليا
0
منوعات
2024-01-02
2024 على موعد مع الكائنات الفضائية وتمرد الروبوتات وغيرها من الكوارث... إليكم سلسلة توقعات مخيفة للعام المقبل!
منوعات
2024-01-02
2024 على موعد مع الكائنات الفضائية وتمرد الروبوتات وغيرها من الكوارث... إليكم سلسلة توقعات مخيفة للعام المقبل!
0
امن وقضاء
2023-12-22
اتهامية جبل لبنان اصدرت قرارين في ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والاوزاعي
امن وقضاء
2023-12-22
اتهامية جبل لبنان اصدرت قرارين في ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والاوزاعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
0
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
0
اقتصاد
01:41
التعديلات النهائية على الصيغة السابقة للموازنة... اليكم أبرز بنودها (الجمهورية)
اقتصاد
01:41
التعديلات النهائية على الصيغة السابقة للموازنة... اليكم أبرز بنودها (الجمهورية)
0
اقتصاد
00:48
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ ٧.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل
اقتصاد
00:48
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ ٧.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
10:03
ايران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن
آخر الأخبار
09:56
التحكم المروري: طريق شبعا كفرشوبا حاصبيا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
موضة وجمال
09:53
وفاة والدة نجمة عالمية بعد صراع مع مرض السرطان (صورة)
أخبار لبنان
09:49
"الخارجية" تستنكر الهجوم الذي استهدف اميركيين على الحدود الاردنية: لتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
منوعات
09:43
قررت عدم دعوة ابنة عمها إلى حفل زفافها... وهذا ما فعلته الأخيرة في حفل سابق!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-01-26
نجمة عالمية تكشف عن أكبر مخاوفها... مترو الأنفاق؟!
فنّ
2024-01-26
نجمة عالمية تكشف عن أكبر مخاوفها... مترو الأنفاق؟!
0
منوعات
08:29
فقدت السيطرة على أعصابها... فاقتحمت منزل جارتها وما فعلته بها صدم الجميع!
منوعات
08:29
فقدت السيطرة على أعصابها... فاقتحمت منزل جارتها وما فعلته بها صدم الجميع!
0
أخبار لبنان
15:01
موظفو تعاونية موظفي الدولة يعلنون التوقف القسري عن العمل
أخبار لبنان
15:01
موظفو تعاونية موظفي الدولة يعلنون التوقف القسري عن العمل
0
أخبار لبنان
08:17
الكتائب: لتوحيد جهود السياديين في مواجهة وضع اليد وحملات التخوين لن تنال من الأحرار
أخبار لبنان
08:17
الكتائب: لتوحيد جهود السياديين في مواجهة وضع اليد وحملات التخوين لن تنال من الأحرار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
الجنوب اللبناني... هل زاد التوتر؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
الجنوب اللبناني... هل زاد التوتر؟
0
أخبار لبنان
05:53
وقفة إحتجاجية للعمل الجماهيريّ في حماس أمام الأونروا في بيروت
أخبار لبنان
05:53
وقفة إحتجاجية للعمل الجماهيريّ في حماس أمام الأونروا في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
05:44
ماذا في تفاصيل حراك الخماسية؟
تقارير نشرة الاخبار
05:44
ماذا في تفاصيل حراك الخماسية؟
0
أخبار دولية
02:14
قتلى بنيران القوات الإسرائيلية في مستشفى في الضفة الغربية
أخبار دولية
02:14
قتلى بنيران القوات الإسرائيلية في مستشفى في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الفورمولا إي... رياضة بدأت على ورقة كلينكس!
0
أخبار دولية
13:44
في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0
أخبار دولية
13:44
في فرنسا... ثورة الفلاحين 2.0
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI ترافق السائق محمد في مسار الشاحنات على طرقات لبنان الخطرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟
0
رياضة
13:36
مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا
رياضة
13:36
مواجهات كأس الرياض تنطلق على ملعب الكينغدوم ارينا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
اقتصاد
08:41
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني
2
منوعات
13:21
"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!
منوعات
13:21
"زواجي دام 60 دقيقة فقط وأفضل يوم في حياتي تحول إلى أسوأ يوم"... فرحة تحولت الى مأساة: "أخبرني أنه يحبني ثم رحل"!
3
منوعات
12:24
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
منوعات
12:24
صاحب أكبر عضو ذكري في العالم يكشف عن العقبات التي يواجهها... وينشر كتابا لمشاركة تجربته!
4
حال الطقس
00:30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
حال الطقس
00:30
طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار
5
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات
6
آخر الأخبار
00:43
رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا
آخر الأخبار
00:43
رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا
7
خبر عاجل
08:04
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
08:04
التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
8
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
فنّ
08:20
"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More