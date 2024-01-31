الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

وزارة الطاقة تعلن أنها غير مسؤولة عما يحدث في قطاع المحروقات من بلبلة

2024-01-31 | 15:18
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الطاقة تعلن أنها غير مسؤولة عما يحدث في قطاع المحروقات من بلبلة
3min
وزارة الطاقة تعلن أنها غير مسؤولة عما يحدث في قطاع المحروقات من بلبلة

وزارة الطاقة: الرسم الاستثنائي يجب أن يُقتطع من الأرباح المحققة وليس من الايرادات أو من قيمة الكميات المستوردة

أعلنت وزارة الطاقة والمياه أنها غير مسؤولة عما يحدث اليوم في قطاع المحروقات من بلبلة وهي اذ تتفهم قلق الشركات إزاء الغموض حول ما يطرحه بعض النواب أو المجلس النيابي بشأن قانون الموازنة الذي يفرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة لصالح المستهلك بين عامي 2020 و2021، فالوزارة هنا ليست بوارد الدفاع عن هذا القانون أو دحضه.

وأشارت الوزارة في بيان، الى أنها تنتظر ما سيتم إقراره في المجلس النيابي بشكل واضح ونهائي، لافتة إلى أن سياسة دعم سعر الصرف أمّنت إستمرارية لحجم السوق مقارنةً مع ما كان سيكون عليه دون الدعم مما ادّى لتقليص حجم انخفاضه من جرّاء الأزمة المالية والاقتصادية، وبالتالي إنعكس إستمرارية لربح الشركات التي تحدد الوزارة هامشها بالتسعيرة الرسمية التي تصدرها، مع العلم أن هذا الهامش بقي نفسه قبل وخلال وبعد فترة الدعم. 

ورأت أن مبدأ إستيفاء الدولة لنسبة عادلة من هذه الأرباح في حال تحققها هو أمر إيجابي يُمكّن من انعاش المالية العامة والاقتصاد الوطني إذا إستُفيد منها بشكل صحيح ولكن على أن يتم تحديدها بطريقة مدروسة وغير مجحفة بحق الشركات العاملة في القطاع حيث تراعي استمرارية أعمالها وإمكانياتها وإستدامتها المالية مع العلم أن هذه الشركات تدفع ضريبة على الارباح للدولة، أما دراسة هذه النسبة فتعود الى السلطة التشريعية للتأكد إذا كانت عادلة أو يمكن تعديلها  إستثنائياً. 

وشدّدت وزارة الطاقة على أن هذا الرسم الاستثنائي (في حال إقرار هذا القانون) يجب أن يُقتطع من الارباح المحققة وليس من الايرادات أو من قيمة الكميات المستوردة كون استفادة الشركات تقتصر على الارباح فقط وحيث أن المواطن والمستهلك هو الذي استفاد من الكميات المدعومة عبر التسعيرة المخفضة من جراء الدعم.

وذكّرت الوزارة أنها والحكومة الحالية "ليستا مسؤولتين عن الهدر الذي تأتّى عن سياسة الدعم العشوائي الذي استفاد منه الاكثر استهلاكاً وانفاقاً  وبالتالي إقتداراً وكما أنها قامت والحكومة فور إستلام مهامها وبشكل فاعل وسريع بوقف سياسة التبذير هذه، والأخطر أن هذه السياسة كانت قد فتحت باباً كبيراً أمام الاستفادة غير القانونية".

ودعت الوزارة الشركات الى الاستمرار بتزويد السوق بالمواد النفطية حرصاً منها على عدم خلق أزمة تضر بالبلد وبمصالح المواطنين. كما دعت النواب والمجلس النيابي إلى توضيح رؤياهم في هذا الموضوع الحساس منعاً للإلتباس في القرارات ودحضاً للغموض وتحقيقاً للعدالة والمساواة ولإستمرارية هذا المرفق الحيوي.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

وزارة الطاقة

المحروقات

الموازنة

ضريبة إستثنائية

LBCI التالي
قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة
بعد الحديث عن فرض ضريبة على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم... توضيح من الشركات المستوردة للمحروقات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:57

كنعان: الموازنة ليست مثالية ولا تملك رؤية إقتصادية لكنّنا جنّبنا لبنان كارثة ضريبية

LBCI
آخر الأخبار
15:14

كنعان لحوار المرحلة: كل مادة في الموازنة قابلة للطعن في أي لحظة والموازنة كما عُدّلت ليست مثالية ولا تملك رؤية إقتصادية لكنّنا جنّبنا لبنان كارثة ضرائبية

LBCI
آخر الأخبار
15:07

كنعان لحوار المرحلة: الموازنة لن تكون موازنة حرب لأنّ لبنان ليس بلد حرب وطموحنا هو أن تكون موازنة استثمارية

LBCI
آخر الأخبار
14:37

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـحوار المرحلة: الحملة التخوينية التي تعرّض لها البطريرك المارونيّ مرفوضة لأنّها تمس برمز دينيّ وطنيّ وتضرب العيش الوطنيّ المشترك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

من الناقورة الى شبعا... حزام نار ضرب الإنتاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

أزمة المحروقات..."لا داعي للهلع"

LBCI
أخبار لبنان
09:03

الهيئات الإقتصادية: الضريبة على الشركات التي تعاطت الدعم غير عادلة وظالمة

LBCI
اقتصاد
08:58

نقابة مستوردي المواد الغذائية تستهجن فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم: مجحفة وغير عادلة

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
17:22

الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ يطلق قنابل إنارة في أجواء شمالي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي

LBCI
أخبار دولية
16:09

أرمينيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
أخبار دولية
16:05

القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية استهدفتْ سفينة تجارية أميركية

LBCI
آخر الأخبار
16:00

وزير الدفاع البريطاني: نؤيد مبدأ حل الدولتين ونعمل من أجل تحقيق ذلك

LBCI
آخر الأخبار
16:00

الجزيرة: غارات إسرائيلية تستهدف منزلًا في دير البلح وأرضًا زراعية في قرية المصدر وسط قطاع غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-29

توقعوا له أن يعيش سنة واحدة... قصة مذهلة لناجٍ من السرطان والعلاج جديد من نوعه ونادر!

LBCI
صحف اليوم
2023-10-12

مصادر لـ"اللواء": المقاومة لا تقف على الحياد وغزة ليست متروكة لمصيرها

LBCI
صحف اليوم
2023-07-03

رسالة من العدوّ عبر السفارة الأميركية: لا نريد الحرب... وملف "الخيمتين" بيد اليونيفل (الأخبار)

LBCI
أخبار دولية
2023-12-02

العراق يؤكد لواشنطن رفضه لأي "اعتداء" على أراضيه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

خط زمنيّ.. معرض يوثّق ٤٠ عامًا من قضية مفقودي الحرب الأهلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تنين بالليل مسرحية غنائية تعالج قضية الانتحار بقالب كوميديّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

خروج مبكّر للسعودية من كأس آسيا فمن المسؤول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مليونا فلسطينيّ إلى 14 كيلومترًا مربعًا... هذه هي قصة المواصي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

سعي إسرائيليّ لرسم مستقبل القطاع بعد الحرب.. ونتنياهو يتحدث عن جهود لإعادة الأسرى لدى حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حزب الله في العراق لن يضرب أميركا بعد اليوم... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

من الناقورة الى شبعا... حزام نار ضرب الإنتاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

أزمة المحروقات..."لا داعي للهلع"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:58

كيف تبدو الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان؟ وماذا عن خفض الحشود العسكرية الاسرائيلية على الحدود؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:38

الحرارة الى انخفاض اضافي ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ... اليكم طقس الايام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
10:34

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا لدعم الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني

LBCI
آخر الأخبار
06:01

المجلس الدستوري لم يتوصل الى قرار بموضوع الطعن في قانون التمديد لقادة الاجهزة الامنية وبالتالي فان التمديد اصبح نافذا حكما

LBCI
فنّ
04:10

ظهر في فيديو من المستشفى... زغلول يطلب الدعاء لصديق عمره أبو سليم: صلّوا له

LBCI
منوعات
06:54

اكتشفت خيانة زوجها بطريقة مؤلمة... ما قامت به لاحقا غير متوقع: أصبحنا عائلة من 11 فرداً!

LBCI
منوعات
07:19

انفجرت أمعائها بعد معاناة طويلة... والعائلة تنشر الصورة الأخيرة للزوجة "البطلة" (صورة)

LBCI
منوعات
10:27

خلال رحلتها في السوبرماركت... منشئة محتوى مثيرة للجدل مشت بين الرفوف ثم كشفت عن ملابسها الداخلية المثيرة! (فيديو)

LBCI
منوعات
05:55

"هذا هو رأس والدي وهو الآن في الجحيم"... قطع رأس والده وعرضه بفيديو على يوتيوب: نظام بايدن خائن ويعتقدون أنني المسيح!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More