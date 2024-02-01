الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي تعترض على "ضريبة الـ10% على الدعم"

2024-02-01 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي تعترض على &quot;ضريبة الـ10% على الدعم&quot;
2min
نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي تعترض على "ضريبة الـ10% على الدعم"

اوضحت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي انه نتيجة  إقرار الموازنة وإضافة بند يتعلق بفرض ضريبة (استثنائية) 10% على الشركات التي  استفادت من دعم مصرف لبنان، فإن المستفيد الأول والاخير من الدعم هو المستهلك اللبناني بأسعار درست بعناية وحددت من قبل وزارة الاقتصاد.


واضافت: "قام مصرف لبنان بخصم ٥٥%  من أرصدة كل الشركات التي كانت متبقية بذمته  والمقدرة بعشرات الملايين من الدولارات، مع العلم انه كان قد قام  وبالإتفاق مع وزارة الإقتصاد والتجارة بتكليف مكاتب تدقيق  محاسبة عالمية وعلى عاتق  الشركات لتدقيق حسابات كل الشركات للتأكد من صحة قيودها، الا انه عاد وحذف ٥٥% من المبالغ بحجة "ما معنا مصاري ندفع".

واشارت الى أن "هناك خسائر كبيرة لبعض الشركات، حيث أن بعض الشحنات كانت قد بيعت بالسعر المدعوم بناء لطلب وزارة الإقتصاد ولم يقم مصرف لبنان بتغطية أي مبالغعنها على الإطلاق للشركات المستوردة وهي تقدر بملايين الدولارات. والعجب كل العجب كيف يطرح بعض النواب إضافة مبلغ 10% على حجم أعمال الشركات التي اشتركت بالدعم بصورة عشوائية ومن دون دراسة ومن دون الوقوف على نسبة ربح هذه الشركات. علماً ان أرباح شركات استيراد المواشي لا تتعدى ثلث الرقم المطروح".

 

وسألت: "كيف يطرح قانون بفرض ضريبة مجحفة بمفعول رجعي مدته 3 سنوات على شركات  كل همّها تنفيذ  قانون الدعم الذي طرح و بموافقة المسؤولين؟ وللعلم قامت وزارة المالية قبل عدة أشهر بدراسة لكل شركات مستوردي المواشي التي اشتركت بالدعم  والوقوف على أرباحها وقيودها. وفي هذاالإطار،يمكن الإستعانة بوزارة المالية للوقوف على الأرقام والأرباح".

واعلنت النقابة ان كل مستوردي المواشي يدفعون ضرائبهم بصورة سنوية بناء للأرباح المحققة، و"أول من سيتأذى من هذه الضريبة هو الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية التي إلتزمت بآليات الدعم بشكل شفاف، فضلاً عن الفوضى التي ستنتج عنها في الأسواق والإرباك لدى المؤسسات على إختلافها والمواطنين، في وقت الجميع بغنى عن أي مشكلة إضافية "لأنو يلي فينا مكفينا".

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

اتحاد

القصابين

وتجار

المواشي

تعترض

"ضريبة

الـ10%

الدعم"

وزارة الطاقة تعلن أنها غير مسؤولة عما يحدث في قطاع المحروقات من بلبلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:58

نقابة مستوردي المواد الغذائية تستهجن فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم: مجحفة وغير عادلة

LBCI
أخبار دولية
2024-01-27

السلطة الفلسطينية تؤكد أن الأونروا بحاجة إلى "الدعم" وليس "وقف الدعم والمساعدات"

LBCI
أخبار دولية
2024-01-26

الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل الدولية في شأن اسرائيل

LBCI
رياضة
2024-01-16

الاتحاد السعودي للتنس يعيّن نادال سفيراً: "في السعودية هناك إمكانات حقيقية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
15:18

وزارة الطاقة تعلن أنها غير مسؤولة عما يحدث في قطاع المحروقات من بلبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

من الناقورة الى شبعا... حزام نار ضرب الإنتاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

أزمة المحروقات..."لا داعي للهلع"

LBCI
أخبار لبنان
09:03

الهيئات الإقتصادية: الضريبة على الشركات التي تعاطت الدعم غير عادلة وظالمة

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
فنّ
08:24

عبد الغني طليس يتّهم أصالة نصري بالسرقة

LBCI
رياضة
08:11

ترقبوا في الثامنة مساءً مباشرة على شاشة الـLBCI كأس موسم الرياض في كرة القدم بين النصر السعودي وانترميامي الاميركي والذي يجمع نجميّ اللعبة ميسي ورونالدو

LBCI
أخبار دولية
08:10

المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل

LBCI
فنّ
08:07

التمييز والاعتداء الجنسي أمر شائع في قطاع الموسيقى... وما علاقة مايلي سايروس وتايلور سويفت وغيرهما؟

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-29

استمرت علاقتها بحبيبها ثنائي الجنس لـ8 سنوات وقبل أسابيع من عرسهما أخبرها بسره المحبط: "هل يجب أن ألغي زفافي؟"

LBCI
منوعات
2024-01-26

أقامت علاقة مع ابن خالتها في سن المراهقة... وهذا ما تخشى منه في يوم زفافها!

LBCI
فنّ
07:25

"أين زوجك؟".. صور عيد ميلاد ماريتا الحلاني تثير فضول الجمهور

LBCI
فنّ
2024-01-30

"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:10

المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل

LBCI
أخبار لبنان
04:24

جويل بو عبود: لمواجهة حملة التخوين التي يشنّها حزب الله على الكتائب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

خط زمنيّ.. معرض يوثّق ٤٠ عامًا من قضية مفقودي الحرب الأهلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تنين بالليل مسرحية غنائية تعالج قضية الانتحار بقالب كوميديّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

خروج مبكّر للسعودية من كأس آسيا فمن المسؤول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مليونا فلسطينيّ إلى 14 كيلومترًا مربعًا... هذه هي قصة المواصي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

سعي إسرائيليّ لرسم مستقبل القطاع بعد الحرب.. ونتنياهو يتحدث عن جهود لإعادة الأسرى لدى حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حزب الله في العراق لن يضرب أميركا بعد اليوم... لماذا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:34

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا لدعم الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني

LBCI
منوعات
15:35

بعد أن أجرت عملية جراحية انتفخ ثديها بشكل مخيف... وهذا هو السبب! (صورة)

LBCI
حال الطقس
01:53

ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟

LBCI
منوعات
15:07

اغتصاب عروس قبل يوم من زواجها... وما فعلته عائلة العريس صادم!

LBCI
رياضة
08:11

ترقبوا في الثامنة مساءً مباشرة على شاشة الـLBCI كأس موسم الرياض في كرة القدم بين النصر السعودي وانترميامي الاميركي والذي يجمع نجميّ اللعبة ميسي ورونالدو

LBCI
منوعات
02:35

خيبة أمل وخيانة... عاد إلى المنزل فضبط زوجته مع شقيقه في غرفة النوم!

LBCI
منوعات
10:27

خلال رحلتها في السوبرماركت... منشئة محتوى مثيرة للجدل مشت بين الرفوف ثم كشفت عن ملابسها الداخلية المثيرة! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:55

ذهبت في إجازة مع حبيبها وانتهى بها الأمر مع شخص آخر... وهذه قصتها الرومانسية!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More