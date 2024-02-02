المجلس المركزي لمصرف لبنان يلتئم بعد الظهر لإجراء تعديلات على التعميم 151

يلتئم المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد ظهر اليوم لإجراء تعديلات على التعميم 151 بما يسمح بحصول المودعين الذين يملكون حسابات بالدولار وضمن شروط محددة، بالإستفادة من مبلغ شهري قدره مئة وخمسون دولارا.



وبحسب معلومات مصرفية، فإنّ بعض المصارف ولا سيما الكبرى موافقة على هذا الإجراء، فيما مصارف أخرى تتحدث عن عدم إمكانية لديها لتلبيته.