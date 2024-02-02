معلومات للـLBCI: المجلس المركزي لمصرف لبنان أنجز صياغة مجموعة من التعاميم..اليكم التفاصيل

أنجز المجلس المركزي لمصرف لبنان صياغة مجموعة من التعاميم ومن ضمنها التعميم المتعلق بتقاضي المودعين الذين كانوا يستفيدون من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارا في الشهر.



وقد حالت أسباب لوجستية دون نشر هذه التعاميم اليوم، ومن المتوقع ان يتم نشرها السبت بعد اجتماع بين المجلس المركزي لمصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف.