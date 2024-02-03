تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية

اصدر مصرف لبنان تعميماً عن تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية المحررة بالعملات الاجنبية والموجودات غير النقدية المصنفة بالقيمة العادلة او المقيّمة وفقا لمنهجية الحقوق الصافية الى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية على اساس السعر المعلن على المنصة الالكترونية. (للاطلاع على التعميمكما أصدر تعميماً بعلن فيه اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية، للاطلاع على تفاصيله