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تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية

2024-02-03 | 04:49
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تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية
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تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية

اصدر مصرف لبنان تعميماً عن تحويل حسابات الموجودات والمطلوبات النقدية المحررة بالعملات الاجنبية والموجودات غير النقدية المصنفة بالقيمة العادلة او المقيّمة وفقا لمنهجية الحقوق الصافية الى ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية على اساس السعر المعلن على المنصة الالكترونية. (للاطلاع على التعميم اضغط هنا)

كما أصدر تعميماً بعلن فيه اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية، للاطلاع على تفاصيله اضغط هنا
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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