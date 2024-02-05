إطلاق مبادرة مشتركة بين وزارة الإقتصاد ومنظمة الغذاء العالمية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام اجتماعًا مع منظمة الغذاء العالمية بحضور مدير العام الوزارة محمد أبو حيدر، حيث تم الإعلان عن إطلاق مبادرة مشتركة بين وزارة الإقتصاد والمنظمة العالمية تهدف إلى:١- نشر لائحة شهرية بمتوسط أسعار السلع في الأسواق، مما يسهل على المستهلكين معرفة التكاليف المعيشية ومقارنة الاسعار.٢- إصدار تقارير شهرية تفصيلية حول معدل الأسعار، مما سيتيح لمراقبين حماية المستهلك من تتبع التغيرات السعرية للسلع الرئيسية على المستوى المحلي والعالمي مما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.