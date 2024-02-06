المدير العام لمصرف الإسكان يُطلع وزير المال على تطورات القرض العربي

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة، يرافقه المستشار القانوني لمصرف الإسكان المحامي مالك إرسلان.



وجرى عرض لشؤون المصرف ولا سيما موضوع القرض العربي الخاص بمصرف الإسكان، بعد الموافقة النهائية من "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" ومقرّه الكويت، للحصول على قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي، بما يعادل 165 مليون دولار، على أن يبدأ بصَرفه من موازنة الصندوق للعام 2024، لكون السنة المالية في الخليج تبدأ في 31 آذار 2024. وتأتي هذه الخطوة بعدما وافق الصندوق العربي على خطة عمل مصرف الإسكان بكامل بنودها.



وأبدى الوزير الخليل دعمه الكامل لنشاط مصرف الإسكان، وتمنى له التوفيق والنجاح في نشاطه الذي يطاول ذوي الدخل المحدود والمتوسط. كما أثنى على تخصيص المصرف بالقرض العربي، معتبراً هذه الخطوة بادرة أمل في هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، كما أن حصول لبنان على قروض عربية في ظل هذه الظروف الحَرِجة التي يمرّ بها على كل الأصعدة، إن دلّ على شيء فعلى الثقة التي لا يزال يحظى بها من أشقائه العرب والمؤسسات المالية العربية.