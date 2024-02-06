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اقتصاد
اجتماع في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي في حضور عدوان بحث في قانون الايجارات غير السكنية
2024-02-06 | 10:05
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اجتماع في المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي في حضور عدوان بحث في قانون الايجارات غير السكنية
عقد في المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، إجتماع عمل بمشاركة رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، حيث تم البحث في قانون الايجارات للأماكن غير السكنية بعد رده من الحكومة الى المجلس النيابي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس وعدد من رؤساء و أعضاء جمعيات التجار ومالكي العقارات والمستأجرين في الأماكن غير السكنية.
ووضع النائب عدوان المجتمعين في صورة ما قامت به لجنة الإدارة و العدل من أجل الوصول إلى قانون عادل لموضوع الإيجارات غير السكنية، مبدياً إنفتاحه للإستماع إلى جميع الآراء.
بعد ذلك تم الإستماع إلى وجهتي نظر المالكين والمستأجرين الذين قدموا شرحا مفصلا وافيا وإحصاءات حول هذا الموضوع.
وإثر اللقاء، قال عربيد: "كان هناك عدد من وجهات النظر من قبل المالكين والمستأجرين على حد سواء، في خلال اللقاء الأساسي حول إيجارات الأماكن غير السكنية". ولفت الى أنه تم البحث أيضا في ثلاث نقاط أساسية لها علاقة في مسألة عدد السنوات المطلوبة للاخلاء وبدل المثل وتعويض "الخلو".
ورأى "أن هناك فريقا مظلوما وفريقا مستفيدا في موضوع الإيجارات، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا أن نصل إلى تفاهمات مرنة وإلى قانون قابل للتنفيذ، يكون عادلا للطرفين". وقال: "لا يجب أن ننتظر النظام الإقليمي الجديد في المنطقة كي نتفاهم كلبنانيين بل هناك مجلس نواب ولجنة على دراية بالموضوع بتفاصيله كافة. ونتمنى أن يكون هناك حل قريب لهذه القضية ."
ورداً على سؤال حول سبب غياب بعض جمعيات التجار عن اللقاء، أشار عربيد الى أن بعض جمعيات التجار الذين لم يحضروا اللقاء أخطأوا في التقدير لأن موضوع الإيجارات غير السكنية لا يتعلق فقط بالتجار بل يتعلق أيضاً بالصناعيين والمهن الحرة وكل ما هو غير سكني وجميعهم شاركوا في هذا اللقاء"، متمنياً أن"يشارك من تغيب اليوم في اللقاءات المقبلة، ونحن منفتحون على كل الآراء".
بدوره، أكد عدوان "ان هدف القانون هو الاقتراب من العدالة بأكبر قدر ممكن، وما يساعد على ذلك هو حوار الفرقاء المعنيين ونقاشهم"، قائلا ان "ما حصل اليوم بروحية لم نتعود عليها من قبل اللبنانيين، حيث تم رسم معالم هذا الملف وهي خطوة إيجابية ومهمة، نشكر المجلس الاقتصادي عليها، وهي ان المالكين والمستأجرين وفي جو هادىء وفي هدوء كلي، عرض كل منهما هواجسه ومشاكله والاعباء التي على كاهله".
وأضاف عدوان: "إستطعنا ان نصل الى تحديد النقاط المشتركة، سواء أصبح هذا القانون ساري المفعول أو سواء أخذ طريق التعديل. ما حصل اليوم يلزم الطرفين بعدم التسلح بالقانون الساري ولا بالقانون الذي يتم التأخير لتعديله".
وتوجه الى الحاضرين، بالقول: "مسؤوليتكم كمسؤوليتي هي الخروج بحل، اذا كان نافذا سنعدل ما يجب تعديله، وان وجب تعديله سنقوم به مباشرة. لقد اقتربنا بالمسافة بين المالك والمستأجر الى حلول منطقية سنكملها سويا وسنلتزم تجاه الجميع والرأي العام أننا سنقدم لهم في أقرب وقت، اقتراحات حول الموضوع. وهي بالتأكيد مسؤوليتي شخصيا، كما هي مسؤوليتكم".
وردا على سؤال، أجاب عدوان: "لنكن واضحين، أولا هناك نقاش حول موضوع رد القانون، أعني بالدستور وليس بالسياسة، لان هناك مواد تتضمن انه وبعد انقضاء مدة معينة يصبح نافذا، وقد انقضت هذه المدة ليصبح بالتالي نافذا من منطلق قانوني معين، وثانيا ان الدستور يطلب من رئيس الحكومة عدم رد القوانين، وهي حكومة تصريف اعمال، لكن يمكن ان يكون اثناء رد القانون لم تتم العودة الى مجلس الوزراء، لكننا تجاوزنا هذه القضايا اليوم في ايجاد الحل للاحتمالين: بالتحضير للامساك بزمام أمورنا جديا ونتحاور لايجاد حلول. هذا الالتزام صرحنا به في هذا الاجتماع لنكون ملتزمين امام الناس والمجتمع".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي
جورج عدوان
شارل عربيد
قانون
الايجارات غير السكنية
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