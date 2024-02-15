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اقتصاد

حبيب: لدينا نية في طلب تجديد قرض صندوق أبو ظبي المُخصَّص لذوي الدخل المحدود

2024-02-15 | 05:15
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حبيب: لدينا نية في طلب تجديد قرض صندوق أبو ظبي المُخصَّص لذوي الدخل المحدود
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حبيب: لدينا نية في طلب تجديد قرض صندوق أبو ظبي المُخصَّص لذوي الدخل المحدود

أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عبر "المركزية" إلى أن قرض "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" ومقرّه الكويت، "يبدأ نفاذه اعتباراً من حزيران 2024، لأن السنة المالية في البلدان العربية تنتهي بتاريخ 31 آذار وبالتالي لا يمكن أن يُقرِضونا من موازنة العام 2023". 

وقال حبيب في السياق، انه "بعد 20 عاماً على تسديد مصرف الإسكان كامل قرض صندوق أبو ظبي عام 1997 والذي تم التوقيع عليه في العام 1993 بين الدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، وصندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي بقيمة 91 مليوناً و825 ألف درهم إماراتي (أي بما كان يعادل آنذاك نحو 30 مليون دولار)، قمنا خلال الشهر الحالي بزيارة إمارتَي أبو ظبي ودبي والتي كانت محطّ ترحيب من قِبَل المسؤولين في صندوق أبو ظبي و"هيئة استثمار الصناديق العربية"Arab Fund Investement Autority، وأبلغناهم نيّة مصرف الإسكان في طلب تجديد هذا القرض المُخصَّص لذوي الدخل المحدود، على أن يستمر التواصل في ما بيننا لمتابعة الموضوع. وقد تلمّسنا خلال هذه اللقاءات، أن لا مانع لديهم من درس هذا الموضوع وإعطائه الاهتمام اللازم، نظراً إلى أن التجربة السابقة كانت ناجحة بامتياز". 

وأضاف حبيب: "سنحضّر منذ الآن كتاباً نُعرِب فيه عن اهتمامنا بالحصول على قرض جديد. وعند تحقيق هذا المشروع سنباشر اتصالاتنا مع الصندوق الكويتي للبحث في إمكانية الحصول على قرض ثالث (بعد قرض "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" وقرض "صندوق أبو ظبي") لنكون بذلك قد أمنّا استمرارية مصرف الإسكان بإذن الله".

وأكد حبيب أنهم "ماضون في رسالة مصرف الإسكان الاجتماعية والوطنية في سبيل تأمين مسكن لائق لِمَحدودي الدخل، عاملين على إضافة نشاطات ومشاريع أكبر وأوسع بإذن الله إلى برنامج المصرف للسنوات المقبلة، متشبثين بمستقبل البلاد والسعي إلى ازدهارها وديمومة استقرارها الاجتماعي الذي يَصبّ في صُلب أهداف مصرف الإسكان".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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