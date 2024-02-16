الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار سعر الغاز..
2024-02-16 | 02:07
مشاهدات عالية
شارك
0
min
ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار سعر الغاز..
إرتفع سعر صفيحتي البنزين، 95 أوكتان 22000 ليرة لبنانية والـ 98 اوكتان 21000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 22000 ليرة لبنانية، مع استقرار سعر الغاز.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 اوكتان: 1610.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 اوكتان: 1649.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1607.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 937.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
بأسعار
المحروقات
واستقرار
الغاز..
التالي
مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة
جمعية المصارف: لتتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر بميزانية المركزي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-01-26
ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار بسعر الغاز...
اقتصاد
2024-01-26
ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار بسعر الغاز...
0
اقتصاد
2024-02-13
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
2024-02-13
ارتفاع بأسعار المحروقات..
0
اقتصاد
2023-12-19
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
2023-12-19
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
0
اقتصاد
2023-12-08
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
2023-12-08
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:17
مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة
اقتصاد
05:17
مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة
0
اقتصاد
11:05
جمعية المصارف: لتتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر بميزانية المركزي
اقتصاد
11:05
جمعية المصارف: لتتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر بميزانية المركزي
0
اقتصاد
10:41
الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع قانون "معالجة أوضاع المصارف وتعتبره "تصفوي"
اقتصاد
10:41
الهيئات الاقتصادية ترفض مشروع قانون "معالجة أوضاع المصارف وتعتبره "تصفوي"
0
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
آخر الأخبار
d-none hideMe
منوعات
06:11
تزوجا منذ 17 عاماً ويرغبان في شريك جديد... وهذه قصتهما الغريبة!
آخر الأخبار
06:04
الجزيرة عن الإسعاف الإسرائيلي: 3 قتلى في إطلاق نار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود
أخبار لبنان
05:58
الأمن العام: تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مبانٍ ومقار الأمن العام حتى 15 اذار المقبل
فنّ
05:40
سعد رمضان ونادر الأتات في ألمانيا... لقطات من مطار بيروت وصولاً إلى ايسين
آخر الأخبار
05:35
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر
0
أخبار لبنان
2024-02-15
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان
أخبار لبنان
2024-02-15
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في لبنان
0
أخبار لبنان
2024-02-14
مصادر فرنسية للـLBCI: لسنا متحيزين لإسرائيل... والقرار ١٧٠١ لا يحتاج إلى أي إضافات وتوضيحات
أخبار لبنان
2024-02-14
مصادر فرنسية للـLBCI: لسنا متحيزين لإسرائيل... والقرار ١٧٠١ لا يحتاج إلى أي إضافات وتوضيحات
0
اقتصاد
2024-01-26
ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار بسعر الغاز...
اقتصاد
2024-01-26
ارتفاع بأسعار المحروقات واستقرار بسعر الغاز...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بعيون الأطفال... وحوش في غزة
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بعيون الأطفال... وحوش في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في كرة القدم... لاتسيو يعمّق جراح بايرن ميونخ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في كرة القدم... لاتسيو يعمّق جراح بايرن ميونخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الثقافة مبادرات جديدة تحمل قصصًا من منطقة الى أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الثقافة مبادرات جديدة تحمل قصصًا من منطقة الى أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل التي تحسب خياراتها في الجبهة الشمالية.. تسير نحو تصعيد في جبهة غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل التي تحسب خياراتها في الجبهة الشمالية.. تسير نحو تصعيد في جبهة غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
0
أخبار دولية
13:27
هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
أخبار دولية
13:27
هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
2
فنّ
16:49
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
فنّ
16:49
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
3
منوعات
09:34
الهواء كشف مؤخرتها العارية... كورتني كارداشيان تتعرض لموقف محرج خلال نزهة مع أطفالها! (صور)
منوعات
09:34
الهواء كشف مؤخرتها العارية... كورتني كارداشيان تتعرض لموقف محرج خلال نزهة مع أطفالها! (صور)
4
أخبار لبنان
14:56
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
أخبار لبنان
14:56
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
5
موضة وجمال
10:00
فستان زفاف مكشوف للغاية يحدث بلبلة بين المتابعين... وانقسام في الآراء! (فيديو وصور)
موضة وجمال
10:00
فستان زفاف مكشوف للغاية يحدث بلبلة بين المتابعين... وانقسام في الآراء! (فيديو وصور)
6
منوعات
15:50
"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!
منوعات
15:50
"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!
7
امن وقضاء
09:08
الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله
امن وقضاء
09:08
الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله
8
أخبار لبنان
16:25
درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...
أخبار لبنان
16:25
درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More