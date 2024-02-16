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اقتصاد
مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة
2024-02-16 | 05:17
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مصادر مطلعة للـLBCI: حوافز مالية للموظفين من أجل استمرار العمل في بعض الإدارات المهمة
أكدت مصادر مطلعة للـLBCI، صحة ما يتم تداوله لجهة إعطاء حوافز مالية للموظفين في وزارة المال وهيئات الرقابة ورئاسة الحكومة والقصر الجمهوري ودوائر أخرى وذلك من خلال سلفة خزينة كانت قد أقرت سابقا. ولم تحدد هذه المصادر القيمة المالية التي ستعطى لكل موظف وكان قد تردد أنها ستصل ربما إلى ٣٠٠ دولار شهريا.
وأشارت المصادر إلى أن منح حوافز لهؤلاء هو من أجل استمرار العمل في بعض هذه الإدارات المهمة ومنها المالية وهيئات الرقابة لأن عملها ضروري لاستمرار عمل الدولة، كما أن هناك إدارات مثل رئاسة الحكومة لم تتوقف يوما عن العمل حتى في ظل جائحة كورونا، ولم تحدد المصادر تاريخا لبدء تطبيق هذه العملية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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