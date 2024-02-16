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ستاندرد اند بورز: الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي
2024-02-16 | 16:53
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ستاندرد اند بورز: الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي
ثبتت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.
وأشارت الوكالة الى أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي.
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