ستاندرد اند بورز: الحرب بين إسرائيل وحماس ستبقي على المخاطر الأمنية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي

ثبتت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.



وأشارت الوكالة الى أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي.