معلومات للـ LBCI: توجهٌ لتحديد سعر الدولار المصرفي بـ ٢٥ الف ليرة للدولار

كشفت معلومات للـ LBCI عن وجود اتجاه لدى الحكومة، بأن تحدد وزارة المال مع مطلع الأسبوع المقبل سعر الدولار المصرفي بـ ٢٥ الف ليرة للدولار الواحد، بدلا من ١٥ ألف، لافتة إلى أن السبب هو أن العديد من المودعين يحتاجون للسيولة بالليرة اللبنانية، ولكن المصارف لا تلبي حاجاتهم على سعر دولار ٨٩ الف و٥٠٠ ليرة، وان لا مشكلة مع المصارف في هذا الموضوع.



وقالت المعلومات ان رئيس حكومة تصريف الأعمال تواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مستطلعًا رأيه في الموضوع، فرد منصوري بأنه ضد التعددية في أسعار الدولار وأن السعر المعمول به بالنسبة لمصرف لبنان هو ٨٩ الف و٥٠٠ ليرة.