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اقتصاد
إرتفاع في أسعار المحروقات..
2024-02-20 | 02:16
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إرتفاع في أسعار المحروقات..
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 8000 ليرة لبنانية وسعر الغاز 6000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 اوكتان: 1621.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 اوكتان: 1660.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1615.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 943.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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