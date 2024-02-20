محامي جمعية المصارف: القرار الأخير الصادر عن مجلس شورى الدولة ملزِمٌ للسلطة التنفيذية ولا مفعول آنيًا له

اعتبر محامي جمعية المصارف أكرم عازوري في مؤتمر ٍ صحفي أنّ القرار الأخير الصادر عن مجلس شورى الدولة ملزِم ٌ للسلطة التنفيذية ولا مفعول آنيًا له، ولكنه يؤكد حماية القانون لملكية الودائع، داعيًا الدولة الى مصارحة الناس حول مصير هذه الودائع.