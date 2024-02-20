محامي جمعية المصارف: عودة أموال المودعين لن تتمّ إلا بتكوين الإقتصاد من جديد

اعتبر محامي جمعية المصارف أكرم عازوري في مؤتمر ٍ صحفي أنّ القرار الأخير الصادر عن مجلس شورى الدولة ملزِم ٌ للسلطة التنفيذية ولا مفعول آنيًا له، ولكنه يؤكد حماية القانون لملكية الودائع، داعيًا الدولة الى مصارحة الناس حول مصير هذه الودائع.