وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ٧.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل

حدّدت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٢٠/٢/٢٠٢٤ ولغاية الثلاثاء ٢٧/٢/٢٠٢٤ ضمناً. ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.



ولفتت الوزارة في بيان الى أنها ستحدد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.