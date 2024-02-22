نصار لـ"جدل": تحميل المصارف كل الحمل "غير منطقي"

شدد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار على أنه لا يمكن القول إن جميعة المصارف والمصارف هم وحدهم المسؤولون عن الأزمة، معتبرا أن تحميل المصارف كل الحمل "غير منطقي".



وقال نصار في مداخلة عبر برنامج "جدل" عبر الـLBCI: "اليوم يتبيّن لنا أكثر أن الحل المنطقي والعملي هو اعادة درس مشروع الحكومة الذي هو غير قابل للتطبيق".



وأضاف: "تقدمت للأمانة العام لمجلس الوزراء أمس بمجموعة من الملاحظات العامة على بعض المواد وبإقتراح". وأوضح أن "جزءا من اقتراحه هو لجنة مصغرة من وزراء اختصاصيين مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية والمودعين وغير ذلك لا يمكن الوصول الى حل".



ورأى أنه "لا يمكن حل مشكلة في هذه الأزمة التي وصلنا اليها بطرف واحد أو طرفين وكل أطراف الأزمة يجب أن يكونوا موجودين بلجنة مصغرة".