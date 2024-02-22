أوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير الضاهر أن خطة الحكومة لمعالجة وضع المصارف صدرت منذ سنة ونصف وعلى أساس أن انهيارا فادحا حصل في الاقتصاد وفي العديد من أعمدة الهيكل.وسأل في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "اذا لم تسير هذه الخطة، فما البديل عن ذلك؟".ولفت الى أن الأزمة الاقتصادية عمرها 4 سنوات وخلال هذه السنوات حصلت عملية تذويب للودائع فكان هناك 120 مليار دولار وحاليا يوجد 88 مليار دولار و32 مليار دولار "راحوا" والقسم الأكبر منها سُحب من المودعين بهيركات مُهيب بـ15% على الوديعة".وأوضح أنه "اذا كانت هناك مشاكل في المصارف بأي بلد كالولايات المتحدة، فإن المصرف المركزي لديه الطاقة لطبع الدولارات وتقديم السيولة اللازمة، أما في لبنان فإن المصرف المركزي يطبع الليرة وليس الدولار"، قائلا: "اذا كان هناك حوالي الـ70% من الودائع المصرفية بالدولار فلا طاقة لدى مصرف لبنان للإقدام على انقاذ المصارف".وقال: "المادة 15 من الدستور تقول إن الملكية الفردية هي مؤمنة ومحافظ عليها. والوديعة المصرفية هي ملكية فردية طبعا ولكن المصارف تتعرض للتعثر ويصبح هناك خسارة في المصارف".