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اقتصاد

إرتفاع في أسعار البنزين..ماذا عن المازوت والغاز؟

2024-02-28 | 02:22
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إرتفاع في أسعار البنزين..ماذا عن المازوت والغاز؟
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إرتفاع في أسعار البنزين..ماذا عن المازوت والغاز؟

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 9000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت 1000 ليرة لبنانية وسعر الغاز ارتفع 1000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

- بنزين 95 اوكتان: 1641.000 ليرة لبنانية.

- بنزين 98 اوكتان: 1679.000 ليرة لبنانية.

- المازوت: 1613.000 ليرة لبنانية.

- الغاز: 943.000 ليرة لبنانية. 
 
 
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