الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
ثلاثة قرارات لوزير المالية متعلقة بتمديد مهل.. هذا ما جاء فيها
2024-02-29 | 06:13
مشاهدات عالية
شارك
2
min
ثلاثة قرارات لوزير المالية متعلقة بتمديد مهل.. هذا ما جاء فيها
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تمديد مهل.
وجاء في القرار الأول:
تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، مهلة "تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2023 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل."
أما القرار الثاني فقد نصّ على التالي:
"تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة."
وبالنسبة للقرار الثالث:
"
"تمدد لغاية 28/03/2024 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها."
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اقتصاد
قرارات
لوزير
المالية
متعلقة
بتمديد
مهل..
التقرير الاقتصاديّ لجمعية مصارف لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-02-20
3 قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل
اقتصاد
2024-02-20
3 قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل
0
اقتصاد
2024-01-24
سلسلة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل
اقتصاد
2024-01-24
سلسلة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل
0
اقتصاد
2024-01-31
قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة
اقتصاد
2024-01-31
قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة
0
اقتصاد
2024-01-16
قراران لوزير المالية يتعلقان بتمديد مهل
اقتصاد
2024-01-16
قراران لوزير المالية يتعلقان بتمديد مهل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
04:27
التقرير الاقتصاديّ لجمعية مصارف لبنان
اقتصاد
04:27
التقرير الاقتصاديّ لجمعية مصارف لبنان
0
صحف اليوم
00:59
بند إعادة هيكلة المصارف... هل يحضر مجددًا أم قابل للنسف؟ (اللواء)
صحف اليوم
00:59
بند إعادة هيكلة المصارف... هل يحضر مجددًا أم قابل للنسف؟ (اللواء)
0
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
0
أخبار لبنان
2024-02-28
التكنولوجيا المصرفية في خدمة قطاع الرعاية الصحية...بنك بيروت يستضيف مؤتمراً للقطاع الطبي هو الأول من نوعه في لبنان
أخبار لبنان
2024-02-28
التكنولوجيا المصرفية في خدمة قطاع الرعاية الصحية...بنك بيروت يستضيف مؤتمراً للقطاع الطبي هو الأول من نوعه في لبنان
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
07:51
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: مجلس الوزراء لا يزال يبحث فرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان
أخبار دولية
07:49
مقتل زعيم المعارضة في تشاد في هجوم للجيش على مقر حزبه
موضة وجمال
07:49
ظاهرة هوس "طفلات سيفورا" بمستحضرات التجميل تثير القلق على صحتهن النفسية والجسدية!
منوعات
07:45
عائلته حاولت إفساد زواجه لأن حبيبته فقيرة... ما فعلوه بهما يوم الزفاف لا يصدق: بقع حمراء وشرطة ومخدرات وهذه التفاصيل! (صور)
أخبار لبنان
07:40
باسيل استقبل السفير الالماني: لمراجعة موقف الاتحاد الأوروبي وألمانيا من ملف النازحين السوريين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:44
الأسمر : لاعادة جدولة المدفوعات في القطاع العام.. وبحث في أجور القطاع الخاص
أخبار لبنان
06:44
الأسمر : لاعادة جدولة المدفوعات في القطاع العام.. وبحث في أجور القطاع الخاص
0
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
0
أخبار لبنان
2024-02-27
لقاء جمع بو صعب بجونسون
أخبار لبنان
2024-02-27
لقاء جمع بو صعب بجونسون
0
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
أخبار دولية
14:09
اسرائيل تخوض مفاوضات صفقة الأسرى من جهة وتضع يدها على الزناد من جهة أخرى
0
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
أخبار لبنان
14:06
شبكة تكنولوجية مصرفية للحد من استخدام الكاش في القطاع الصحي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
تقارير نشرة الاخبار
13:51
محاولات رئاسية أخيرة لإبقاء مبابي في باريس سان جرمان
0
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
أخبار دولية
13:48
شمال غزة يموت جوعاً..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تكتل الإعتدال في محطتين اليوم..
0
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
أخبار دولية
13:46
ما الذي يجمع الحرير بالمجوهرات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر... الكافيار والكركند وغيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بين الرئيس الفرنسي وأمير قطر... الكافيار والكركند وغيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية تتأثر بحرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية تتأثر بحرب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ديربورن تدق ناقوس الخطر للادارة الديمقراطية في الانتخابات التمهيدية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ديربورن تدق ناقوس الخطر للادارة الديمقراطية في الانتخابات التمهيدية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
12:41
مجلس الوزراء يقرّ بند التقديمات الاجتماعية... إليكم التفاصيل
2
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
اقتصاد
10:36
إليكم تسعيرة تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شهر شباط
3
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
فنّ
13:54
قبل يوم واحد من دفنه... رحيل والدة الممثل فادي ابراهيم: "أخفوا عنها خبر وفاته" وهذا ما كشفته معلومات الـLBCI
4
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
آخر الأخبار
12:36
وفاة والدة الممثل الراحل فادي إبراهيم
5
منوعات
10:03
ضيف هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً... دمّر مكان الحفل وهذه التفاصيل!
منوعات
10:03
ضيف هاجم العروس في حفل زفافها ودفعها أرضاً... دمّر مكان الحفل وهذه التفاصيل!
6
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
خبر عاجل
12:31
بيان قطري فرنسي مشترك: تشديد على الحاجة الماسة لانتخاب رئيس لبناني ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة
7
منوعات
07:57
بقرة تعترض على زواج ثنائي أثناء حفل الزفاف... فيديو طريف يظهر رد فعلها! (فيديو)
منوعات
07:57
بقرة تعترض على زواج ثنائي أثناء حفل الزفاف... فيديو طريف يظهر رد فعلها! (فيديو)
8
منوعات
08:09
امرأة تثير استياء السكان وتتلقى شكوى من المجلس البلدي... والسبب باب منزلها؟! (فيديو)
منوعات
08:09
امرأة تثير استياء السكان وتتلقى شكوى من المجلس البلدي... والسبب باب منزلها؟! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More