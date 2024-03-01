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اقتصاد
تعميم من مصرف لبنان إلى المؤسسات المالية
2024-03-01 | 02:01
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تعميم من مصرف لبنان إلى المؤسسات المالية
أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، تعميما للمؤسسات المالية، تضمن نسخة عن القرار الوسيط الرقم 13621 تاريخ 29/2/2024، المتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (شروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية) المرفق بالتعميم الأساسي لمؤسسات المالية الرقم 2.
للاطلاع على نص التعميم اضغط
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