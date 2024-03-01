حبيب يعرض مع سلام كيفية دعم مصرف الإسكان عبر شركات التأمين

بحث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة، يرافقه المستشار القانوني للمصرف الأستاذ مالك إرسلان، في السبل الآيلة إلى توثيق التعاون بين مصرف الإسكان والوزارة.



وقال حبيب بعد اللقاء: "عرضنا كيفية دعم وزارة الاقتصاد لمصرف الإسكان لتعزيز مصادر التمويل بهدف تأمين استمرارية إعطاء القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط. علماً أن هناك مصدر تمويل ثابتاً في وزارة العمل من خلال قيمة شهادات الإيداع الخاصة باستقدام العمال الأجانب إن على صعيد الأفراد أو المكاتب".



وأشار الى أنه بحث مع الوزير سلام في إمكانية تطبيق هذه الآلية مع شركات التأمين ضمن القوانين المرعية الإجراء، للتمكن من تعزيز مصادر تمويل مصرف الإسكان لتوفير قروض سكنية إضافية لذوي الدخل المحدود والمتوسط.



وقال: "وعدنا معالي الوزير بدرس هذا الموضوع مع شركات التأمين ووسطاء التأمين للاطلاع منهم على الشروط القانونية لتطبيقه، فهو يؤيٌد دعم مصادر تمويل مصرف الإسكان، إن في الداخل أو الخارج".



ولفت إلى أن أجواء اللقاء كانت إيجابية جداً، وستكون لهما لقاءات أخرى مع الوزير سلام لمتابعة هذه الاقتراحات واستمرار التنسيق في شأنها.