الحاج حسن التقى وزير التجارة العراقي: وزارة الزراعة اللبنانية ماضية في تعزيز التعاون في مجالات التبادل التجاري

وزير التجارة العراقي: الوزارة مستعدة لتزيل أي عقبات أمام المنتجات اللبنانية

يواصل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن والوفد النيابي المؤلف من رئيس لجنة الزراعة النيابية أيوب حميد والنائبة غادة ايوب والسفير اللبناني لدى العراق علي الحبحاب جولتهم العراقية، بلقاء مع وزير التجارة العراقي اثير داوود الغريري، وتم البحث في العلاقات التبادلية من البوابة الزراعية بين البلدين.



وأكد الوزير الحاج حسن أن "العراق يمثل وجهة من وجهات لبنان التجارية"، مشدداً على أن "وزارة الزراعة اللبنانية ماضية في تعزيز التعاون في مجالات التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، لما فيه مصلحة البلدين".



وأشاد بوقوف الحكومة العراقية الى جانب لبنان، وخصوصاً في ظل ما يتعرض له من عدوان اسرائيلي. وتطرق البحث في موضوع الترانزيت والعلاقات التجارية مع دول مجلس التعاون، مؤكداً أن "العراق يمكن أن يلعب دوراً إيجابيا بما يخص العلاقات التجارية الزراعية" .



من جهته، أكد وزير التجارة العراقي أن "تعافي لبنان هو حاجة ومصلحة عراقية، وأن الوزارة مستعدة لتزيل أي عقبات أمام المنتجات اللبنانية"، مشددا على "أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية والتجارية بين البلدين".