رواتب ومعاشات الأسلاك العسكرية والمتقاعدين اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة المالية، في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي "أن مديريتي الصرفيات والخزينة أنهيا تحويل الرواتب والمعاشات لجميع الأسلاك العسكرية والمتقاعدين وأحالتهم الى مصرف لبنان، وبالتالي يصبح بامكان أصحاب العلاقة سحب الرواتب والمعاشات كلٌ من مصرفه الخاص اعتبارا من الغد".