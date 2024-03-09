نحاس للـLBCI: تعطيل انتخاب رئيس هو من الاسباب الاساسية لتوقف مسار صندوق النقد

اعتبر مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس ان "تعطيل انتخاب رئيس جمهورية هو من الاسباب الاساسية لتوقّف المسار الصحيح لا سيما في موضوع صندوق النقد الدولي"، مشددًا على ان " الحكومة تقوم بواجباتها".



قال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "عندما وقعنا إتفاق الموظفين SLA مع صندوق النقد الدولي كان من المفترض أن يكون هو الباب الذي يفتح المسار لتوقيع الإتفاق النهائي والأخير مع الصندوق والذي كان سيعيد دخولنا إلى الأسواق المالية".