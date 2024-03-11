الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
وزير المالية التركي: تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم
2024-03-11 | 05:52
مشاهدات عالية
شارك
2
min
وزير المالية التركي: تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم
اعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الاثنين إن الحكومة ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم، مسلطا الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد.
وفي تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال شيمشك إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية،
بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها.
وارتفع معدل التضخم إلى 67 بالمئة في شباط على أساس سنوي وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية. ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى نحو 40 بالمئة بحلول نهاية العام. وتابع شيمشك "البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه. وسنواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم".
وسجلت الليرة المزيد من التراجع اليوم الاثنين ووصلت لمستوى قياسي منخفض جديد عند 32.0075 مقابل الدولار لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من ثمانية بالمئة.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا يوم الجمعة من B إلى B+، وأشارت إلى أن المسار الأكثر تشديدا بالنسبة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ حزيران.
ومن المتوقع أن تتخذ تركيا المزيد من الخطوات في سياستها النقدية لتهدئة التضخم بعد الانتخابات المحلية المقررة في 31 آذار، الأمر الذي تشير بيانات وبعض الخبراء الاقتصاديين إلى أنه سيتسبب في المزيد من الضغوط على الأتراك الذين يعانون بالفعل منذ سنوات جراء ارتفاع الأسعار.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اقتصاد
أخبار دولية
المالية
التركي:
تشديد
السياسة
النقدية
لمساعدة
البنك
المركزي
التضخم
التالي
مشاريع مصرف الإسكان على طاولة وزارة الخارجية من أجل تعزيز موارد المصرف
تجمع موظفي الإدارة العامة: تمديد تعليق الإضراب لغاية 15 الحالي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-04
المركزي التركي يعتزم تشديد السياسة النقدية لحين انخفاض التضخم
أخبار دولية
2024-02-04
المركزي التركي يعتزم تشديد السياسة النقدية لحين انخفاض التضخم
0
آخر الأخبار
2024-03-10
وزير المالية المصري: مصر ستتلقى تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي
آخر الأخبار
2024-03-10
وزير المالية المصري: مصر ستتلقى تمويلا بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي
0
أخبار دولية
2024-03-08
وزير الخارجية الأوكراني يحذّر من تضاؤل المساعدة الغربية لبلاده
أخبار دولية
2024-03-08
وزير الخارجية الأوكراني يحذّر من تضاؤل المساعدة الغربية لبلاده
0
أخبار لبنان
2024-03-08
وزير المالية: إنهاء إجراءات التحضير لطبع ثلاثين مليون طابع
أخبار لبنان
2024-03-08
وزير المالية: إنهاء إجراءات التحضير لطبع ثلاثين مليون طابع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:05
مشاريع مصرف الإسكان على طاولة وزارة الخارجية من أجل تعزيز موارد المصرف
اقتصاد
07:05
مشاريع مصرف الإسكان على طاولة وزارة الخارجية من أجل تعزيز موارد المصرف
0
أخبار لبنان
2024-03-09
تجمع موظفي الإدارة العامة: تمديد تعليق الإضراب لغاية 15 الحالي
أخبار لبنان
2024-03-09
تجمع موظفي الإدارة العامة: تمديد تعليق الإضراب لغاية 15 الحالي
0
اقتصاد
2024-03-09
نحاس للـLBCI: تعطيل انتخاب رئيس هو من الاسباب الاساسية لتوقف مسار صندوق النقد
اقتصاد
2024-03-09
نحاس للـLBCI: تعطيل انتخاب رئيس هو من الاسباب الاساسية لتوقف مسار صندوق النقد
0
اقتصاد
2024-03-08
كركي: إلغاء إتفاقية الأفران اعتبارا من 31 آذار الحالي
اقتصاد
2024-03-08
كركي: إلغاء إتفاقية الأفران اعتبارا من 31 آذار الحالي
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
08:14
وزارة الدفاع الصينية: قوات بحرية صينية وإيرانية وروسية ستجري تدريبات مشتركة في الفترة من 11 إلى 15 آذار
فنّ
08:05
في حفل الأوسكار... نجمة High School Musical تُفجّر مفاجأة على السجادة الحمراء (صور)
آخر الأخبار
08:01
أ.ف.ب.: الاتحاد الاوروبي يعلن إجلاء موظفيه الدبلوماسيين من هايتي
فنّ
07:54
من الأبيض العاري الى الأسود الشفاف بالكامل... إطلالات "كشفت الكثير" لإميلي راتاجكوفسكي خلال الأوسكار وبعده! (صور)
أخبار دولية
07:47
مجموعة من السفن الحربية الروسية وصلت إلى إيران لإجراء مناورات عسكرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2024-03-10
استقرار جويّ تام وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2024-03-10
استقرار جويّ تام وارتفاع بدرجات الحرارة
0
عالم الطبخ
2024-03-08
السلمون المشوي بكريمة مميزة ولذيذة... تعلموا هذه الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-08
السلمون المشوي بكريمة مميزة ولذيذة... تعلموا هذه الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
آخر الأخبار
08:14
وزارة الدفاع الصينية: قوات بحرية صينية وإيرانية وروسية ستجري تدريبات مشتركة في الفترة من 11 إلى 15 آذار
آخر الأخبار
08:14
وزارة الدفاع الصينية: قوات بحرية صينية وإيرانية وروسية ستجري تدريبات مشتركة في الفترة من 11 إلى 15 آذار
0
منوعات
2024-01-16
تركت الجامعة وارتدت البيكيني لتعمل كمزارعة مع الأبقار... لن تصدقوا المبالغ الّتي تجنيها! (صور)
منوعات
2024-01-16
تركت الجامعة وارتدت البيكيني لتعمل كمزارعة مع الأبقار... لن تصدقوا المبالغ الّتي تجنيها! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
أخبار دولية
15:47
هنية في رسالته بمناسبة حلول رمضان: حماس ما زالت منفتحة على التفاوض
0
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
أخبار دولية
15:01
غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع
0
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
أخبار دولية
14:56
إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح
0
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
رياضة
14:50
ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس؟
0
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
أخبار دولية
14:48
بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:37
السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان ممر لتمويل حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان ممر لتمويل حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
خبر عاجل
14:01
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان
2
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
أخبار لبنان
12:26
دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
3
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
خبر عاجل
11:29
السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان
4
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
صحة وتغذية
13:20
هل تعانون من الدخول المفرط إلى الحمام بعد شرب كمية كبيرة من الماء؟... اعتمدوا هذا الحل (فيديو)
5
أمن وقضاء
09:50
توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته
أمن وقضاء
09:50
توقيف لبناني شارك في جريمة قتل في بلدة بزال – عكار... وهذا ما ضبط بحوزته
6
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
تقارير نشرة الاخبار
14:29
جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها
7
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
صحف اليوم
01:15
هذا ما نقله القطريون إلى حسن خليل (الاخبار)
8
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
منوعات
14:20
فوزها لمرات عدة في اليانصيب جعلها تشعر وكأنها "مجرمة"... سيدة تخضع للتحقيق بعد حصولها على 800 جنيه استرليني!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More