مشاريع مصرف الإسكان على طاولة وزارة الخارجية من أجل تعزيز موارد المصرف

أطلع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، على مشاريع المصرف الحالية وخطته المستقبلية لا سيما في اتجاه الخارج.



وتم عرض خطة مصرف الإسكان في مجال الاستحصال على القروض من الصناديق العربية ولا سيما من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقرّه الكويت. وقال حبيب: "تمنينا على وزير الخارجية دعمنا في الحصول على قرض من الصندوق القطري، وقرض من الصندوق الكويتي، وكذلك من الصندوق السعودي، من أجل تعزيز موارد المصرف بهدف تأمين استمرارية القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، خصوصاً بعد حصولنا على قرض الصندوق العربي. والسعي في اتجاه صندوق أبو ظبي للحصول على قرض جديد لمصرف الإسكان".

