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اقتصاد
سلام أحال 50 محضر ضبط إلى القضاء... وطالب بإنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين
2024-03-13 | 10:07
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سلام أحال 50 محضر ضبط إلى القضاء... وطالب بإنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين
أحال وزير الإقتصاد أمين سلام اليوم 50 محضر ضبط إلى القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها.
وطالب سلام القضاء بإنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق اللبنانيين، بما يمنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الضاغطة لتحقيق أرباح فاحشة وغير مشروعة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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