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اقتصاد
حبيب بحث مع دنغزلي في سبل التعاون بين مصرف الاسكان والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية
2024-03-19 | 04:44
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حبيب بحث مع دنغزلي في سبل التعاون بين مصرف الاسكان والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية
بحث المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مع مدير مكتب لبنان في "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" خليل دنغزلي في "مجالات التعاون بين مصرف الإسكان و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، لا سيما في ما خص القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط".
وشرح حبيب لمسؤول البنك الأوروبي خلال اللقاء، "كيفية تمويل القروض السكنية"، وأبلغه بـ"حصول مصرف الإسكان على قرض من الصندوق العربي، وبالاتصالات الجارية للحصول على دعم مشابه من الصندوق الكويتي و"صندوق قطر للتنمية" و"صندوق أبو ظبي للتنمية".
وفي السياق كشف عن" توقيع اتفاق تعاون قريب بين مصرف الإسكان و"الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" USAID".
وأمل حبيب في "أن يلقى المصرف أيضا الدعم من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" ليتمكن من الاستمرار في دعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وغيره من المنظمات الأوروبية المختصة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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اقتصاد
مصرف الاسكان
البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية
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