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اقتصاد

محضرا ضبط بحق معملين في الجنوب: عدم استيفاء الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء

2024-03-19 | 06:46
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محضرا ضبط بحق معملين في الجنوب: عدم استيفاء الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء
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محضرا ضبط بحق معملين في الجنوب: عدم استيفاء الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء

متابعة لموضوع سلامة الغذاء، سطرت مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضري ضبط بحق معملين، وذلك ضمن جولة لمراقبي المصلحة مع جهاز امن الدولة مكتب الزهراني.

وأتت المخالفتان كالتالي: 

-الاول بحق معمل حلويات في صيدا حيث اتت نتيجة عينة القشطة غير مطابقة للمواصفات.

-الثاني بحق معمل للشوكولا في بلدة السكسكية.

وتم سحب عينات من المنتج النهائي لديه ليبنى على الشيء مقتضاه .
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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