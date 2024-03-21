الإحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 1,06% خلال شهر شباط

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,06 % بالنسبة كانون الثاني 2024، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شباط 2024 بلغ 123,21 %، بالنسبة لشهر شباط من العام 2023.



كما سجل التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر شباط على صعيد المحافظات ما يلي:



- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,17%

- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,85%

- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1,33%

- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,64%

- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1,81%

- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,22%



وأعلنت ادارة الإحصاء أنه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الآتي: www.cas.gov.lb.