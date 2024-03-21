الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

الإحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 1,06% خلال شهر شباط

2024-03-21 | 08:14
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الإحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 1,06% خلال شهر شباط
0min
الإحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 1,06% خلال شهر شباط

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2024 سجل ارتفاعا وقدره  1,06 % بالنسبة  كانون الثاني 2024، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شباط 2024 بلغ 123,21 %،   بالنسبة لشهر شباط من العام 2023.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر شباط على صعيد المحافظات ما يلي:
 
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره  1,17%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,85%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره   1,33%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,64%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1,81%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره   1,22%
 
وأعلنت ادارة الإحصاء أنه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الآتي: www.cas.gov.lb.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

الإحصاء المركزي

أسعار

الاستهلاك

LBCI التالي
ميقاتي أصدر تعميما حول تعويض المثابرة للعاملين في الإدارة العامة
كركي: بدء العمل بالبدل المقطوع للأعمال الجراحية اعتباراً من 1/4/2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-03-20

المركزي الأميركي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25-5.50%

LBCI
اقتصاد
2024-03-19

تبدّل في جدول أسعار المحروقات... كيف أصبح؟

LBCI
فنّ
2024-03-16

خلال معرض فني في هولندا... مبيعات لفان غوخ وبيكاسو حققت أسعاراً قياسية: كم بلغت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-14

إستعراض قوة الوزير… لا يخفض أسعار السلع في رمضان!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

القروض السكنية المدعومة راجعة

LBCI
اقتصاد
09:08

ميقاتي أصدر تعميما حول تعويض المثابرة للعاملين في الإدارة العامة

LBCI
اقتصاد
08:06

كركي: بدء العمل بالبدل المقطوع للأعمال الجراحية اعتباراً من 1/4/2024

LBCI
خبر عاجل
07:21

إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
15:52

مريضة بحاجة إلى دم من فئة B+ أو O+ أو O- في مستشفى طرابلس الحكوميّ… للتبرع الاتصال على الرقم 79310353

LBCI
آخر الأخبار
15:34

اجتماع وزاريّ استضافته مِصر بحضور الصفدي

LBCI
صحة وتغذية
15:30

هل يساهم التدخين في زيادة دهون البطن؟... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:26

الذكاء الاصطناعي قادر على القيام بأكثر من 120 مليون وظيفة مختلفة... هذا ما كشفته دراسة بريطانية!

LBCI
آخر الأخبار
15:08

المقاومة الاسلامية: استهداف مستعمرتي نطوعة وشلومي بالأسلحة المناسبة كما مبنىً يستخدمه جنود العدو في مستعمرة زرعيت وإصابته مباشرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-19

خضعت لعملية تكبير مؤخرتها... والنتائج صادمة: كيف تحوّلت حياة الفتاة العشرينية إلى كابوس حقيقي؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
14:00

بلوغ مرحلة انقطاع الطمث يُعتبر أهم أمنياتها... ما يحصل مع هذه المرأة الخمسينية مرهق!

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-07

باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً

LBCI
صحف اليوم
2024-03-19

هل يدخل لبنان طرفاً في الدعوى المقامة ضد سلامة في ألمانيا؟ (الاخبار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

كيف تحيي الدول العربية شهر رمضان... وما أبرز طقوسه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

الطريق الى عالم خال من الانبعاثات يبدأ من هنا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

طائشون يعبثون بأمن طرابلس والدولة متخليّة عن مسؤولياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

القروض السكنية المدعومة راجعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

بلينكن بين الهدنة والسلام الدائم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

خسارة أولى للبنان في تصفيات مونديال ٢٠٢٦ امام منتخب استراليا في سيدني رغم المردود الإيجابي لرجال الارز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

رحلة الـ moms to be من "الفيتنس ستيبس" تحضيرا للـ "بيبي ستبس"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

الحياة لم تمنحها الفرصة لتصبح أماً... فهذا ما فعلته

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:46

مقدمة النشرة المسائية 21-03-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:21

إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي

LBCI
أخبار لبنان
12:33

القاضية نصار بدأت بالتوسّع في التحقيق بالتزامن مع اثارة الـLBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزور

LBCI
خبر عاجل
07:10

انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم لقارة آسيا بفوز أستراليا المضيفة بنتيجة ٢-٠

LBCI
خبر عاجل
06:06

انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا على المنتخب اللبناني بنتيجة 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم

LBCI
حال الطقس
02:52

سلسلة من المنخفضات الجويّة تسيطر على لبنان...

LBCI
صحة وتغذية
16:37

الخبراء يكشفون أخطر وضعيّة للنوم... احذروا منها!

LBCI
أخبار لبنان
06:17

نديم الجميل: سأستمر ومرافقيَّ وحراس منازلنا بحمل السلاح واستعماله من دون تراخيص

LBCI
فنّ
06:21

كارين رزق الله تطلّ بـ "لوك" جديد... والجمهور: "كتير حليانة شو عاملة؟"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More