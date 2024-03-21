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اقتصاد
الإحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 1,06% خلال شهر شباط
2024-03-21 | 08:14
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الإحصاء المركزي: ارتفاع أسعار الاستهلاك 1,06% خلال شهر شباط
أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,06 % بالنسبة كانون الثاني 2024، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شباط 2024 بلغ 123,21 %، بالنسبة لشهر شباط من العام 2023.
كما سجل التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر شباط على صعيد المحافظات ما يلي:
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,17%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,85%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1,33%
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,64%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1,81%
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,22%
وأعلنت ادارة الإحصاء أنه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الآتي: www.cas.gov.lb.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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