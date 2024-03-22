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اقتصاد

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟

2024-03-22 | 03:07
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ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
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ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 18000 ليرة لبنانية، والمازوت 4000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقراً.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1690.000 ليرة لبنانية.

- بنزين 98 أوكتان: 1728.000 ليرة لبنانية.

- المازوت: 1552.000 ليرة لبنانية.

- الغاز: 940.000 ليرة لبنانية. 

     
 
 
 
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