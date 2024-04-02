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o
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o
كسروان
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o
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اقتصاد
ارتفاع بسعر البنزين..
2024-04-02 | 00:57
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ارتفاع بسعر البنزين..
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 28000 ليرة لبنانية، وانخفض سعر المازوت 1000 ليرة لبنانية، وسعر الغاز 4000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1724.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1762.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1549.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 937.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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