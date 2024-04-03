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اقتصاد
وزارة الزراعة تتابع نشر متوسط أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضر والفاكهة
2024-04-03 | 06:58
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وزارة الزراعة تتابع نشر متوسط أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضر والفاكهة
أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنها تتابع حركة أسعار الجملة والتجزئة للحوم والخضر والفاكهة بشكل يومي لوضع متوسط للأسعار أمام الرأي العام منعاً للتلاعب، ولانسياب السلع بشكل سلس في الأسواق.
وتضع الوزارة بين أيدي المواطنين متوسط الأسعار، على أن يصدر بشكل منتظم مرتين في الأسبوع.
وفيما يلي نشرة 2 نيسان 2024:
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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