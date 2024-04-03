تحويل رواتب العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان

أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت الى مصرف لبنان كل رواتب العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، وبات بإمكان اصحابها تسلمها كل من مصرفه الخاص اعتبارا من صباح يوم 5 نيسان الحالي.



وكانت الوزارة احالت قبل يومين كل رواتب العسكرين من مختلف الاسلاك.