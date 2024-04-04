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اقتصاد
بيان توضيحي من الهيئات الإقتصادية
2024-04-04 | 08:03
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بيان توضيحي من الهيئات الإقتصادية
أوضحت الهيئات الإقتصادية اللبنانية في بيان، أن ما ورد في بيانها أمس عن "تقصير الضمان الإجتماعي في توفير التقديمات الصحية للمضمونين من عمال وموظفين في المؤسسات الخاصة"، قصدت به عدم قدرة الضمان على توفير هذه الخدمات الصحية جراء عدم تَوَفُّر الإمكانيات المالية لدى صندوق الضمان نتيجة الإنهيار المالي والإقتصادي الحاصل في البلاد، ولم يكن القصد منه تحميل إدارة الضمان أي مسؤولية بهذا الخصوص.
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