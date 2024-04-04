بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم أن مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة لبنانية.



وأكد بيرم، بعد جلسة مجلس الوزراء، أننا "نقدم خطوات الى الامام مع 9 مليون ليرة لبنانية كبدل للنقل كانت اقرت سابقا بحيث لن يتقاضى احد في القطاع الخاص اقل من 300 دولار. ولا تزال الاجتماعات مفتوحة في لجنة المؤشر".



كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة عن كل بما يغطي ثلاثة اولاد ، اي ان المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية، وهذه خطوة الى الامام، بحسب وزير العمل.



اما في ما يتعلق بمرسوم تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا، فقال بيروم : قدمته مراعاة للمهل القانونية التي نص عليها قانون التقاعد الصادر عن مجلس النواب، فأنا التزمت بالمهلة، ولكن بناء لاتصالات اجريت فهناك الكثير من الهيئات طلبت بتعديل هذا الموضوع، لذا أجلنا مشروع المرسوم لمزيد من الحوار في هذا المجال".



وأضاف: "لقد توافقنا مع دولة رئيس الحكومة بأن وزارة العمل ستقيم احتفالية في السرايا الحكومي، لاطلاق رزمة من المسار الإلكتروني للمعاملات للمواطنين اللبنانيين وهو من الاحداث الأولى التي تحصل في لبنان، وهو مسار إلكتروني لكل المعاملات بما يسهل على المواطنين اللبنانيين ويواكب التطور تبعا لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي بصفر تكلفة على خزينة الدولة"