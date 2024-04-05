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اقتصاد
ارتفاع بأسعار المحروقات...
2024-04-05 | 02:15
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ارتفاع بأسعار المحروقات...
تسعيرة جديدة للمحروقات
إرتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 18000 ليرة لبنانية. كما ارتفع سعر المازوت 9000 ليرة لبنانية، فيما استقرّ سعر الغاز.
وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1742.000 ل.ل.
- بنزين 98 أوكتان: 1780.000 ل.ل.
- المازوت: 1558.000 ل.ل.
- الغاز: 937.000 ل.ل.
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