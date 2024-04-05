المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي من السراي: لا اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان

ميقاتي استقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

نفى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين أن "يكون لدى الصندوق أي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان".



كلام محيي الدين جاء بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح اليوم في السراي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.



وبعد اللقاء، قال محيي الدين: "لقائي اليوم مع الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي سأعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق".